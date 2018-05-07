فيغولي: “مانطلقو والو” !!

الرياضة
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فيغولي: “مانطلقو والو” !!
بقلم أمير بهلول

أبدى اللاعب الجزائري سفيان فيغولي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه غلطة سراي لفوز مهم يوم أمس ليقترب أكثر من التتويج بلقب البطولة التركية.

ونشر فيغولي صورة لفريقه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقال: “نتواجد في روح معنوية كبيرة بعد الفوز”.

وأضاف: “ثلاث نقاط جديدة في الرصيد.. مانطلقوا والو”.

ويأمل “سوسو” في أن يواصل التألق إلى غاية تتويج فريقه بلقب البطولة وحتى يعود للمنتخب الوطني من الباب الواسع.

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