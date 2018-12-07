فيغولي مطلوب في الدوري الإنجليزي !

كشفت بعض المصادر الصحفية التركية، أنّ الجزائري “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” يتجه للعودة للدوري الإنجليزي من جديد بداية من الميركاتو الشتوي.

وأكدت ذات المصادر الصحفية، أنّ نادي “نيوكاسل” مهتم بضم الجزائري ومستعد لتلبية مطالب الفريق التركي الذي يريد وبشتى الطرق التخلي عن “فيغولي”.

فإدارة “غلطة سراي” أكدت في العديد من المناسبات عن نيتها في التخلي عن خدمات “سوسو” صاحب أعلى راتب في الفريق، وتعويضه بلاعبين آخرين.

وستكون الفرصة مواتية للنجم الجزائري من أجل العودة مجددا للدوري الإنجليزي بعد أن سبق له اللعب مع نادي “وست هام”.