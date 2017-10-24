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فيغولي مغضوب عليه في تركيا.. !

الرياضة
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فيغولي مغضوب عليه في تركيا.. !
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، تحت تهديد الإيقاف بسبب تصريحاته النارية ضد الحكم الذي أدار داربي إسطنبول بين “غالاتاساراي” و”فينرباتشي”.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام التركية، لغضب مُسيري الكرة في بلدهم من الإتهامات التي وجهها “سوسو” للحكم، مُعتبرين بأنها تجاوزت المعقول.

وكان لاعب “فالنسيا” الأسبق صنع الحدث في الأيام الماضية، عندما اعتبر بأن فريقه كان سيفوز أمام “الكناري” لولا الأخطاء التحكيمية.

ويُشار إلى أن خريج مدرسة “غرونوبل”، تحول لنجم حقيقي في البلاد الأناضول مما يجعل جميع تصريحاته حديث العام والخاص هناك.

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