فيغولي مفتاح عودة “غلطة سراي” !

كشفت الصحف التركية، أنّ عودة “غلطة سراي” مرتبطة بعودة “سفيان فيغولي” لأدائه المعهود في الفترة المقبلة.

فلم يقدم بعد “سوسو” مستواه الذي ظهر به في النصف الثاني من الموسم الماضي، غير أنه أفضل حالا من بداية الموسم الماضي.

وبلغة الأرقام، فإن “فيغولي” لم يتمكن من المشاركة في “90 دقيقة” كاملة في أول 10 جولات من الموسم الماضي.

لكن بعدها تحول أدائه 180 درجة، فأصبح أفضل لاعبي الدوري التركي وهو ما جعل جماهير “غلطة سراي” ينتظرون عودته.

ويقبع “غلطة سراي” حاليا في المركز السابع بـ 16 نقطة بعد مرور 10 جولات في البطولة المحلية وبفارق 3 نقاط على الصدارة.

ويأمل المدرب “فاتح تيريم” أن يستعيد أفضل نسخة لـ “سوسو” في المباراة المقبلة للفريق أمام “ريال مدريد” في دوري الأبطال.