فيغولي: “من دونكم لم يكن ليتحقق كل هذا” !

شكر الجزائري “سفيان فيغولي” جماهير “غلطة سراي” التركي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في التويتر، وأكد أن الجمهور لعب دورا كبيرا في تتويج الفريق بلقب البطولة.

وقال فيغولي: “شكرا لكل جماهير غلطة سراي عبر أنحاء العالم، من دونكم لم يكن ليتحقق كل هذا”.

وبات “سوسو” النجم الأول للجماهير التركية بعد الأداء الكبير الذي قدمه، أين ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق باللقب.

يذكر أن فيغولي سيكون غائبا عن تربص الخضر المقبل بسبب الإصابة.