فيغولي: “من واجبي الدفاع على الجزائر”

رد الجزائري “سفيان فيغولي” على تغريدة أحد المشجعيين الجزائريين عبر “التويتر” وأكد أنه من واجبه الدفاع على الجزائر.

وقال المشجع: “ليس جديدا علينا روحك القتالية فوق أرضية الميدان سواء كظهير أيمن، لاعب خط الوسط، جناح أيمن وحتى حارس مرمى شكرا لك سفيان”.

ورد “فيغولي” قائلا: “باختصار.. هذا واجبي أخي”.

يذكر أن “سوسو” قدم مباراة مثالية في دور جديد مع المنتخب الوطني ضد “الطوغو” وساهم في فوز الخضر برباعية كاملة.