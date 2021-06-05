فيغولي: “مواجهة منتخب مالي مغايرة تماما لمواجهة موريتانيا”

أكد مهاجم المنتخب الوطني سفيان فيغولي أن مواجهة المنتخب المالي يوم غد وديا تعتبر مغايرة تماما للمواجهة منتخب موريتانيا الذي فضل التكتل في الدفاع، كما أكد لاعب غلطة ساراي التركي أن مواجهة الغد ستكون صعبة أمام منتخب يملك العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتحدث فيغولي عن مواجهة منتخب مالي على هامش المنطقة المختلطة بين اللاعبين ووسائل الإعلام خلال آخر حصة تدريبية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب مالي، والتي ستكون مغايرة لمباراة موريتانيا أين إعتمد لاعبوها على التكتل في الدفاع، اما المنتخب المالي فهو يخب اللعب الهجومي وهو نوع آخر من المباريات، وأعتقد أنه أمر جيد أن نواجه منتخبات مختلفة”

وبخصوص مواصلة سلسلة المباريات دون هزيمة قال فيغولي: “أعتقد أن الرقم القياسي عند المنتخب الإيفواري، شخصيا نرغب في مواصلة سلسلة المباريات دون هزيمة وسنقدم كل ما بوسعنا حتى لا تتوقف هذه السلسلة”.

وبخصوص تألقه في المباراة الأولى أمام منتخب موريتانيا وتسجيله ثنائية قال: “كنت أول الواصلين إلى الجزائر يوم 23 ماي رفقة كل من بونجاح وبن العمري، حيث عملنا مع المحضر البدني جيدا، وهو ما سمح لنا باللعب والتواجد في أفضل فورمة”.