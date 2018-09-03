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فيغولي: “مُستعّد للدفاع عن ألوان بلدي”

الرياضة
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فيغولي: “مُستعّد للدفاع عن ألوان بلدي”
بقلم أمير بهلول

أكد “سفيان فيغولي” عن استعداده لتمثيل الخضر وهو الذي سيكون حاضرا في التربص التحضيري للمنتخب الذي سينطلق اليوم الإثنين.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “دائما مستعد للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني”.

وأضاف: “أنا متحمس ومحفز، و فخر كبير أن أكون ضمن قائمة المنتخب الوطني”.

هذا وسيدخل المنتخب الوطني تربصه التحضيري في سيدي موسى اليوم الإثنين على أن يواجه المنتخب “الغامبي” يوم 08 سبتمبر المقبل.


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