فيغولي مُهدد بالغياب ضد “الطوغو”

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “سفيان فيغولي” وبعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه “غلطة سراي” الجمعة الماضي سيغيب لمدة 3 أسابيع.

وستكون مشاركته مع المنتخب الوطني الشهر المقبل ضد “الطوغو” محل شك كبير، خاصة وأن المدرب “بلماضي” بات يعتمد كثيرا على “فيغولي”.

قائد الخضر في المباراة الأخيرة، بدأ العمل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن، وحسب ما ذكرته المصادر التركية، فإن “سوسو” قادر على الشفاء في ظرف أسبوعين.

يذكر أن “فيغولي” سيغيب عن مباراة دوري الأبطال ضد “نبيل بن طالب” لحساب الجولة الثالثة بعد غد الأربعاء.