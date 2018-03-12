فيغولي: “نحن غلطة سراي” !

أبدى الجزائري “سفيان فيغولي” نجم غلطة سراي التركي سعادته الكبيرة بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق ضد “قونيا سبور” لحساب الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

وكان الفريق التركي قد حقق هدف الفوز قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق وسط فرحة هيسترية من اللاعبين.

ونشر فيغولي صورة لهذه الفرحة عبر حسابه الرسمي في التويتر قائلا: “نحن غلطة سراي”.

ولا يزال أشبال المدرب “فاتح تيريم” يتصدرون الترتيب العام للبطولة التركية.

من جهة أخرى، يواصل “فيغولي” تقديم عروضه القوية مع الفريق وأكد أنه عاد لمستواه المعهود.