فيغولي: “نحن محظوظون بتواجد بلماضي كمدرب للمنتخب”

أشاد لاعب المنتخب الوطني سفيان فيغولي بالناخب الوطني جمال بلماضي، قبل مواجهة منتخب سيراليون أمسية الغد في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون، حيث إعتبر لاعب غلطة ساراي التركي أن المنتخب الوطني محظوظ بتواجد المدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للخضر، وأكد فيغولي في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية أن المنتخب الوطني سيكون المنتخب الذي يبحث الجميع على التغلب عليه.

وقال: “الفوز باللقب الإفريقي في مصر بلد كرة القدم، وفي بطولة مكونة من 24 منتخبا لأول مرة، يعتبر أمرا رائعا، إنه إنجاز تاريخي، كما أن المذهل في كل هذا أننا واصلنا بعد هذا الإنجاز في سلسلة اللاهزيمة بوصولنا إلى 34 مباراة دون هزيمة، وهو دليل على مواصلة العمل بجدية”.

وأضاف: “نحن مرشحون، لكننا لسنا في مأمن من أي مفاجأة، يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا فوق أرضية الميدان، صحيح أننا نريد الاحتفاظ باللقب وهذا هو المستوى العالي وسيستمر لسنوات قادمة، اليوم نحن المنتخب الذي يبحث الجميع على التغلب عليه، وسنحاول المواصلة في سلسلة الإنتصارات، وهدفنا هو التتويج هذه المرة في الكاميرون. الضغط موجود دائما، وسنحاول عدم التراخي بيننا نحن اللاعبين. نحن محظوظون بأن لدينا مدرب استثنائي في المنتخب الوطني، والذي يعرف كيف يلعب هذا النوع من المنافسات، ويعطي الفرصة لجميع اللاعبين، لدينا مجموعة لا تتهاون أبدا وتريد المضي قدما، والدليل على ذلك هو سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة، ويدل على أن العمل الكبير الذي نقوم به، والموهبة الذي يتمتع بها اللاعبين”.