فيغولي: “نحن مستعدون لنهائي البطولة”

أبدى النجم الجزائري “سفيان فيغولي” عن استعداده رفقة فريقه “غلطة سراي” لنهائي البطولة الذي سيجمعهم بنادي “باشاك شهير” عشية اليوم الأحد.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “نحن مستعدون ومتحمسون لمباراة الموسم في البطولة”.

وأضاف: “الجمهور سيلعب دوره أيضا في مباراتنا أمام باشاك شهير، ونتمنى أن نفوز بالمباراة”.

وتابع: “إذا قارنا الموسم الماضي بهذا الموسم سنجد أنني لم أتعرض لإصابة أبعدتني كثيرا عن فريقي وهذا ما ساعدني على التألق وهناك نضج أيضا خاصة أنني أبلغ الآن 29 سنة”.

وختم كلامه: “كنت سعيدا بالتتويج بكأس تركيا، فكان ذلك هدفي الشخصي فأنا جئت إلى هذا النادي من أجل التتويج بالألقاب”.

يذكر أن “غلطة سراي” يتقاسم الصدارة مع “باشاك شهير” وهو على بعد 3 نقاط فقط من التتويج باللقب الثاني على التوالي وتحقيق ثنائية تاريخية.