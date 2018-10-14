فيغولي: “نعلم أن المنتخب الجزائري يمنح الجميع البهجة والسرور”

أبدى نجم الخضر “سفيان فيغولي” عن سعادته الكبيرة بعد زيارة مركز “SOS” درارية الخاص بالأيتام، وطالب من الجميع مساعدة هؤلاء الأطفال.

وقال فيغولي في تصريح لموقع “الفاف”: “نحن سعداء بوجودنا هنا في sos درارية، هذا أمر مهم بالنسبة لهم ولنا أيضا، فمنحهم السعادة شعور لا يوصف، خاصة أننا نعرف أن المنتخب الجزائري يمنح البهجة والسرور للجميع لذلك”.

وختم كلامه:” نحن سعداء بهذه الزيارة ونود أن نهنئ العاملين في هذه القرية وأطالب من الأشخاص مساعدة هؤلاء الأطفال”.

أما النجم الجزائري “رياض محرز” فهو الآخر أبدى عن سعادته بوجوده في قرية الأطفال، ورحب بفكرة توالي الزيارات للأطفال، فهذا أقل شيء يمكنه تقديمه لهؤلاء الأطفال.

و”ياسين براهيمي” هو الآخر أبدى عن فخره واعتزازه بزرع البسمة في نفوس الأطفال، وأشاد أيضا بالقائمين على هؤلاء الأطفال مؤكدا على ضرورة مساعدتهم ومساندتهم.