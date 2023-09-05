فيغولي: “نعمل للتواجد في أتم جاهزيتنا خلال المواجهتين المقبلتين”

تحدث نجم الخضر، سفيان فيغولي، عن التحضيرات التي يجريها رفقة المنتخب الوطني تحضرا لمواجهتي تنزانيا، والسنغال.

وصرح فيغولي، لتلفزيون “النهار”: “نعمل خلال تحضيراتنا الحالية على تطوير آدائنا بهدف الفوز بالمباراة المقبلة”.

كما أضاف: “نتوقع طريقة لعب مختلفة لمنتخب تنزانيا، عن ما ينتظرنا أمام السنغال، وهذا ما يجعل كل مباراة مفيدة بالنسبة لنا بمحاولة ايجاد الحلول”.

وأردف: “علينا ان نكون جاهزين في المبارتين المقبلتين، وتطبيق تعليمات المدرب، وكل ما قمنا به في التدريبات”

وختم سفيان فيغولي: “أنا أعرف فقط ملعبي “البليدة”، و”5 جويلية”، وسعيد جدا بهذه الفرصة التي ستسمح لي باكتشاف جمهور عنابة المعروف”