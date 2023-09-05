فيغولي: “نعمل للتواجد في أتم جاهزيتنا خلال المواجهتين المقبلتين”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث نجم الخضر، سفيان فيغولي، عن التحضيرات التي يجريها رفقة المنتخب الوطني تحضرا لمواجهتي تنزانيا، والسنغال.
وصرح فيغولي، لتلفزيون “النهار”: “نعمل خلال تحضيراتنا الحالية على تطوير آدائنا بهدف الفوز بالمباراة المقبلة”.
كما أضاف: “نتوقع طريقة لعب مختلفة لمنتخب تنزانيا، عن ما ينتظرنا أمام السنغال، وهذا ما يجعل كل مباراة مفيدة بالنسبة لنا بمحاولة ايجاد الحلول”.
وأردف: “علينا ان نكون جاهزين في المبارتين المقبلتين، وتطبيق تعليمات المدرب، وكل ما قمنا به في التدريبات”
وختم سفيان فيغولي: “أنا أعرف فقط ملعبي “البليدة”، و”5 جويلية”، وسعيد جدا بهذه الفرصة التي ستسمح لي باكتشاف جمهور عنابة المعروف”
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