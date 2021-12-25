فيغولي هداف ويقود غلطة سراي لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم السبت، ناديه غلطة سراي، لتحقيق فوز جديد، خلال مواجهة أنطاليا سبور ضمن الدور التركي.

وشارك فيغولي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه غلطة سراي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ18 من الدور التركي الممتاز.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ46، أين سجل هدف السبق لناديه غلطة سراي، بطريقة جميلة.

وانتهت هذه المواجهة بفوز سفيان فيغولي، وفريقه غلطة سراي، بهدفين نظيفين، على حساب أنطاليا سبور.