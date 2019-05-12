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فيغولي: “هدفنا التتويج باللقب 22”

الرياضة
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فيغولي: “هدفنا التتويج باللقب 22”
بقلم أمير بهلول

عبّر “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” التركي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمس السبت أمام “ريز سبور” في الدوري التركي.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” الحمد الله.. هدف وتمريرة حاسمة وانتصار”.

وأضاف: “الهدف هو الفوز باللقب 22.. متصدرون”.

يذكر أن “غلطة سراي” متصدر الترتيب العام للدور التركي بفارق 3 نقاط عن “باشاك شهير” الذي يلعب اليوم الأحد مباراته.


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