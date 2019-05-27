فيغولي: “هدفي في مرمى باشاك شهير الأفضل في مشواري”

أكد “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” أن الهدف العالمي الذي سجله أمام “باشاك شهير” في الدوري التركي هو الأفضل له في مشواره.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “لم أسجل هدفا مثله في مشواري الإحترافي، مثل هذه الأهداف تحلم بها عندما تكون صغيرا”.

وأضاف: “لقد كان هدفا مهما بالنسبة لي خاصة أنه سمح للفريق بالعودة في المباراة، كما أنها أفضل لحظاتي مع غلطة سراي”.

وتابع: “زوجتي وأولادي كانوا في المدرجات، أعتقد أنهم لن ينسوا هذا الهدف أيضا، مثلهم مثل جماهير الفريق”.

يذكر أن “سوسو” سجّل بمقصية عالمية في مرمى “باشاك شهير”.