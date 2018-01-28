فيغولي: “هذا سر تألقي وأشكر جماهير غلطة سراي”

تمكن الجزائري سفيان فيغولي من قيادة فريقه “غلطة سراي” من تحقيق فوز صعب ضد “اوسمانلي سبور” بنتيجة هدفين لصفر، اين افتتح “سوسو” باب التسجيل.

فيغولي شكر جماهير الفريق التي دعمته وساندته في مباراة أمس وذلك عبر حسابه الرسمي في التويتر.

وقال: “فوز آخر، برافو لكل الفريق، من الفخر دائما اللعب أمام هذا الجمهور، شكرا لكم”.

وفي تصريح خص به الصحافة التركية عقب المباراة أكد فيغولي أنه يلعب بحرية أكبر مع المدرب “تيريم”.

فقال: “ألعب بحرية أكبر خاصة في المبارتين الأخيرتين، المدرب “فاتيح” منحني الثقة اللازمة وحرية أكبر في الميدان”.

وأضاف: “في كل مرة أريد أن أشارك فرحتي مع الجماهير وأؤكد لهم أني ايضا أحب الفريق”.

يذكر أن الجماهير التركية أشادت كثيرا بإمكانيات الجزائري الذي أصبح القلب النابض لنادي غلطة سراي.