“فيغولي”: “هذا ما كان ينقص البياسجي ونحن مستعدون لهذه المباراة”

كشف “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” التركي أنه مستعد رفقة زملائه لرفع التحدي اليوم الثلاثاء في مباراة دوري الأبطال.

فسيستضيف “غلطة سراي” نادي “باريس سان جيرمان” لحساب الجولة الثانية من المنافسة الأفضل في أوروبا.

وصرح “سوسو” قائلا: “باريس سان جيرمان كان بحاجة لحارس مرمى ووقع مع حارس كبير، بالإضافة إلى لاعب وسط مميز”.

وأضاف: “البياسجي لن يعاني من أي مشكلة هجومية في ظل توفر العديد من النجوم على غرار دي ماريا”.

وتابع: “سنحاول استغلال اللعب أمام جماهيرنا وتحقيق الفوز، نعلم أن المباراة ستكون صعبة وأننا لسنا مرشحين للفوز لكن سنلعب بكل قوة لتحقيق ذلك”.