“فيغولي” و”أوكيدجة” يعودان للميادين

عاد الثنائي الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” و”ألكسندر أوكيدجة” للميادين بعد غياب لأسابيع بسبب الإصابة.

“سوسو” شارك أساسيا في المقابلة التي تجمع حاليا فريقه غلطة سراي بالضيف أنقرة غوجو لحساب الجولة 15 من الدوري التركي الممتاز.

هذا بينما يواجه الحارس “ألكسندر أوكيدجة”مع فريقه “ميتز” في نفس التوقيت ضيفه “أولمبيك مارسيليا” لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

يُذكر ان “فيغولي” غاب لأكثر من أسبوع بسبب إصابة عضلية بينما عانى “أوكيدجة” من إصابة على مستوى الرأس ادخلته المستشفى.