“فيغولي” و”أوكيدجة” يعودان للميادين

الرياضة
  • -
  • 0
“فيغولي” و”أوكيدجة” يعودان للميادين صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد الثنائي الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” و”ألكسندر أوكيدجة” للميادين بعد غياب لأسابيع بسبب الإصابة.

“سوسو” شارك أساسيا في المقابلة التي تجمع حاليا فريقه غلطة سراي بالضيف أنقرة غوجو لحساب الجولة 15 من الدوري التركي الممتاز.

هذا بينما يواجه الحارس “ألكسندر أوكيدجة”مع فريقه “ميتز” في نفس التوقيت ضيفه “أولمبيك مارسيليا” لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

يُذكر ان “فيغولي” غاب لأكثر من أسبوع بسبب إصابة عضلية بينما عانى “أوكيدجة” من إصابة على مستوى الرأس ادخلته المستشفى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741428

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com