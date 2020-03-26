فيغولي وبالوتيلي في نفس الفريق الموسم المقبل ؟

أكدت الصحافة التركية اليوم الخميس دخول فريق غلطة سراي التركي في مفاوضات جدية لضم لاعب بريشيا الإيطالي “ماريو بالوتيلي” تحسبا للموسم المقبل.

صحيفة “أقسام” التركية التي نشرت الخبر أضافت ان قدوم النجم الدولي الإيطالي لقلعة غلطة سراي يمهد لرحيل فالكاو صوب الهلال السعودي.

ذات المصدر واصل التأكيد بأن ادارة غلطة سراي ومدرب الفريق “فاتح تيريم” يسعيان لتدعيم الخط الأمامي.

وفي حال تمت الصفقة سيقود السوبر ماريو خط هجوم غلطة سراي الموسم المقبل رفقة سفيان فيغولي الذي لا تريد إدارة الفريق التركي تسريحه رغم العروض.