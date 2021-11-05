فيغولي وبن رحمة مرشحان لجائزة أفضل هدف في الأوروبا ليغ

ينافس الدوليان الجزائريان، سفيان فيغولي، وسعيد بن رحمة، لاعبا غلطة سراي، وواست هام، على جائزة أجمل هدف لأسبوع الأوروبا ليغ.

وكشف الحساب الرسمي للأوروبا ليغ، عن قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت اسم كل من فيغولي، وبن رحمة.

كما ينافس الدوليان الجزائريان على هذه الجائزة، كل من مرجيم بيريشا لاعب فنر بخشا، وميرتو أوزيني، لاعب فيرن فاروس.

يذكر أن سفيان فيغولي، سجل هدف عالمي في شباك لوكوموتيف موسكو، في بصم بن رحمة على ثنائية أمام جنيك البلجيكي.

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