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فيغولي وبودبوز يُشعلان الصراع بين القطريين والسعوديين

الرياضة
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فيغولي وبودبوز يُشعلان الصراع بين القطريين والسعوديين
بقلم إسماعيل عشاش

أشعل الثنائي الدولي الجزائري، رياض بودبوز وسفيان فيغولي، صراعا بين أندية قطرية وسعودية ترُيد الإستفادة من خدماتهما خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت جريدة “الأنباء” بأن كل من السد والدحيل والريان من قطر، ربطت إتصالات رسمية مع نجمي “مُحاربي الصحراء” لضمهما مُبكرا.

وأشارت جريدة “الأنباء” القطرية بأنه وإضافة للقطريين، فإن العديد من الأندية السعودية لم يُكشف عن إسمها، تستهدف خطف “سوسو” ومواطنه.

يُذكر بأن فيغولي وبودبوز يمتلكان عقدين طويلي الأمد مع كل من “غلطة سراي” و”ريال بيتيس” يستمران لـ2022 و2021 على التوالي.

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