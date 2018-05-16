فيغولي ودوخة يهنئان الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الدوليان الجزائريان سفيان فيغولي، وعز الدين دوخة، الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر ومضان المعظم.

ونشر سفيان فيغولي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “أتمنى السلام في هذا الشهر المقدس من رمضان، لكل الأمة الإسلامية”.

وجاء تغريدة نجم غلطا سراي التركي، باللغتين التركية والفرنسية، عبّر من خلالها عن تمسكه بالقيم والتعاليم الإسلامية.

من جهته غرّد، عز الدين دوخة، عبر حسابه على “تويتر”: “يسرني ويسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: “أسأل المولى العلي، أن يغفر لنا ولكم و يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرحم من صاموا ذلك العام ولم يدركوا هذا العام، ويسكنهم فسيح جنانه فهنيئاً لأمة الإسلام”.

Bu kutsal ayda oruç tutmaya başlayan Türkiye’deki ve dünyadaki tüm Müslümanlara barış diliyorum ve onlar için dua ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun ! Je souhaite paix et bénédiction à tous les musulmans de 🇹🇷 qui jeûnons dès aujourd’hui et du 🌍 en ce mois béni . #Ramadan pic.twitter.com/p9cjh4YBZ1 — Sofiane Feghouli (@sffeghouli) May 16, 2018