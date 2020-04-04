فيغولي وركائز غلطة سراي يوافقون على تخفيض أجورهم

وافق الدولي الجزائر، سفيان فيغولي، وزملائه من ركائز نادي غلطة سراي التركي، على تخفيض أجورهم، بالنظر لتوقف المنافسة، بسبب كورونا.

وكشفت، وسائل إعلام تركية، عن اجتماع إدارة غلطة سراي، مع فيغولي، وزملائه من ركائز الفريق، أين أبدو موافقتهم على تخفيض أجورهم.

وجاءت هذه الخطوة من لاعب الخضر، وزملائه على غرار بالهندة، وفالكاو، تعبيرا عن مساندتهم لفريقهم الذي يمر بأزمة مالية بسبب توقف البطولة.

ومن جهة أخرى، أبدى سفيان فيغولي، لمسؤولي ناديه، استعداده للبقاء ضمن صفوف الفريق، ومواصلة المغامرة معهم الموسم القادم.