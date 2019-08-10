“فيغولي” و”عطال” يتضامنان مع فارس بعد إصابته الخطيرة

تضامن النجم الدولي الجزائري لفريق “غلطة سراي” التركي “سفيان فيغولي” مع مواطنه “محمد فارس” الناشط في “سبال” الإيطالي.

والذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الأربطة المعاكسة في المباراة الودية التي جمعت فريقه امس الجمعة بتشيزينا.

ونشر “سوسو” صورة الظهير الأيسر للخضر على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” مُرفقا إياها بقلب ومُلصق عبارة عن يدين مرفوعين للدعاء.

وسار “عطال” على نهج زميله عندما كتب على ستوري الأنستغرام الخاص به:”تحلى بالإرادة أخي.. إنشاء الله تعود أكثر قوة”.