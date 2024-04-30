فيغولي وكاراغومروك يتنفسان الصعداء في الدوري التركي

تنفس الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، الصعداء نسبيا رفقة ناديه فاتح كاراغومروك، في الدوري التركي بعد اختتام لقاءات الجولة 34.

وحقق كاراغومروك، أمس الاثنين، انتصارا كبيرا على الضيف أنطاليا سبور، بنتيجة 4-1 في لقاء شهد مشاركة لاعب الخضر أساسيا إلى غاية استبداله عند الدقيقة 60. وكان حينها ناديه متقدما بهدف يتيم.

وسمح هذا الانتصار لرفقاء فيغولي، بالوصول إلى النقطة 36 ومغادرة منطقة السقوط، مستغلين هزيمة خسارة كل من غازي عنتاب (34 نقطة) أمام طرابزون سبور، وهاتاي سبور (33 نقطة) أمام إسطنبول باشاك شهير، لحساب ذات الجولة.

للإشارة فإن الدوري التركي سيختتم بعد 4 جولات. وسيكون فيها فيغولي وفاتح غومروك، أمام حتمية حصد أكبر عدد من النقاط، لاسيما وأن 4 أندية ستغادر “السوبر ليغا”.



