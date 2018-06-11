فيغولي يؤكد بقاءه مع غلطة سراي الموسم المقبل

أكد “سفيان فيغولي” أنه سيبقى مع نادي غلطة سراي إلى غاية نهاية عقده الممتد لغاية جوان 2022، نافيا بذلك الإشاعات التي روجت حول إمكانية رحيله عن الفريق التركي.

وقال سفيان فيغولي في تصريح لموقع “فوت ميركاتو”: “لا زلت مرتبطا بعقد مع النادي لمدة أربع سنوات، لذلك سأبقى إلى غاية نهايته مع غلطة سراي”.

وأضاف: “ليس لدي وكيل أعمال منذ فترة، ولم أتلق أي اتصال من طرف إدارة غلطة سراي أو من أشخاص آخرين حول إمكانية رحيلي”.

وتابع: “أرى نفسي لاعبا في الفريق الموسم المقبل، وأنا متحمس للمشروع”.

وختم كلامه: “بالنسبة لي، ليس هناك أي سبب يدعوني لمغادرة غلطة سراي”.