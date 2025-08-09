فيغولي يبدي سعادته بالانضمام إلى أمانة بغداد :”سنكتب قصّة مميّزة”

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي سعادته الكبيرة لانتقاله رسميًا إلى نادي أمانة بغداد العراقي في تصريح نشره عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد في مسابقة الدوري العراقي.

وقال فيغولي في تصريحه: “يسعدني الانضمام إلى نادي أمانة بغداد الرياضي، وأنا مستعد لخوض هذا التحدي الجديد بكل شغف وعزيمة. معًا سنكتب قصة مميزة، ونعمل بجد، وننافس أقوى الفرق لنرفع اسم فريقنا والدوري العراقي عاليًا.”

وأضاف فيغولي، الذي أتمّ انتقاله بعد فترة من الانتقال إلى الدوري التركي، قائلاً: “أتطلع بشوق لبدء هذه المرحلة الجديدة ومشاركة هذه الطاقة مع المشجعين”.

ويُعتبر انتقال فيغولي إلى أمانة بغداد خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية بعد سنوات من التألق في الدوريات الأوروبية، حيث سيسعى مهاجم الخضر سابقا، إلى أن يُشكل إضافة قوية في هجوم الفريق، الذي يطمح لمنافسة أقوى الأندية العراقية.