فيغولي يبصم على الدوبلي ضد موريتانيا

الرياضة
  • -
  • 0
فيغولي يبصم على الدوبلي ضد موريتانيا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواجه في هاته الأثناء بملعب تشاكر المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي يخوضها زملاء النجم فيغولي بالقميص الأبيض.

الشوط الأول انتهى بتقدم أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بهدف يتيم دون رد سجله متوسط الميدان وقائد الخضر في مُباراة اليوم سفيان فيغولي برأسية جميلة في الدقيقة ال40 قبل أن يُعدل المنتخب الموريتاني النتيجة في الدقيقة ال56 عن طريق الحسن حبيب، دقيقة فقط بعد ذلك عاد “سوسو” وأضاف الهدف الثاني له في المواجهة والثاني للخضر وال16 في مسيرته مع أبطال إفريقيا. 


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004664

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com