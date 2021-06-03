فيغولي يبصم على الدوبلي ضد موريتانيا

يواجه في هاته الأثناء بملعب تشاكر المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي يخوضها زملاء النجم فيغولي بالقميص الأبيض.

الشوط الأول انتهى بتقدم أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بهدف يتيم دون رد سجله متوسط الميدان وقائد الخضر في مُباراة اليوم سفيان فيغولي برأسية جميلة في الدقيقة ال40 قبل أن يُعدل المنتخب الموريتاني النتيجة في الدقيقة ال56 عن طريق الحسن حبيب، دقيقة فقط بعد ذلك عاد “سوسو” وأضاف الهدف الثاني له في المواجهة والثاني للخضر وال16 في مسيرته مع أبطال إفريقيا.