فيغولي يبعث برسالة مشفّرة لماجر !

اختير سفيان فيغولي سهرة أمس كأفضل لاعب في فريقه، بعد الأداء الكبير الذي قدمه، فكان وراء كل الهجمات لنادي “غلطة سراي” كما قام بدوره الدفاعي على أكمل وجه.

ومنحه موقع “هوسكورد” الخاص بالإحصائيات علامة 7.7 كأفضل لاعب في المباراة.

من جهة أخرى، وصل فيغولي إلى التمريرة الحاسمة الثالثة له في 8 مباريات شارك فيها.

كما سجل هذا الموسم 3 أهداف في الدوري التركي، ولديه حصيلة إجابية.

كما أشادت به الصحف التركية وجماهير الفريق وحتى أعضاء الطاقم الفني ليرد الجزائري على منتقديه بطريقته الخاصة.

أداء “سوسو” سيتطور من دون شك، ويكون قد بعث برسالة خاصة للناخب الوطني رابح ماجر من أجل العودة إلى الخضر.