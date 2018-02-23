فيغولي يتألق ويقود غلطة سراي لإكتساح بورصا سبور

قاد النجم الجزائري سفيان فيغولي فريقه “غلطة سراي” التركي لإكتساح الضيف “بورصا سبور” بخماسية دون رد أمسية اليوم الجمعة.

لحساب الجولة 23 من الدوري التركي الممتاز، وشارك “سوسو” أساسيا كالعادة في تشكيلة المُدرب التركي “فاتح تيريم”.

حيث تركه هذا الأخير يُكمل اللقاء الذي جرى على ملعب “تورك تيليكوم” بالعاصمة التركية إسطنبول إلى غاية نهايته.

وتألق لاعب الخضر في هذا اللقاء بتحركاته في الرواق الأيمن لكنه واصل صيامه عن التهديف ومنح التمريرات الحاسمة.

وبفوز اليوم عاد غلطة سراي لصدارة الدوري التركي مؤقتا ب47 نقطة في إنتظار لقاء الملاحق “إسطنبول باشاك شهير” صاحب ال46 نقطة.