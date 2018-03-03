فيغولي يتألق ويُبهر بثلاث تمريرات حاسمة !

قاد النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غالاتاسراي” التركي لفوز كبير بسباعية دون رد اليوم السبت، لحساب الجولة الـ24 من الدوري التركي الممتاز.

ضد مضيفه “كارابوك سبور”، وقدم لاعبُ المنتخب الوطني الجزائري أداءا رائعا باصما على ثلاث تمريرات حاسمة.

حيث كان “سوسو” وراء الهدف الأول والرابع والخامس لفريقه بداية من الدقائق 5، 33 و25 حولها للشباك زميله الهداف غوميز.

وشارك الجزائري أساسيا في هذا اللقاء حتى نهايته، وبهذا الفوز إعتلى العملاق التركي صدارة الدوري مناصفة مع إطمبول بساكشير بـ50 نقطة.