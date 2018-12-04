فيغولي يتجه للبقاء مع “غلطة سراي” حتى نهاية الموسم !

كشفت الصحف التركية، أن الجزائري “سفيان فيغولي”، يتجه للبقاء في صفوف غلطة سراي التركي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداربي ضد “بشكتاش”.

وأكدت ذات المصادر، أن الإصابة ستجعل دخول الأندية في مفاوضات مع النادي التركي صعبة للغاية وبالتالي إمكانية مغادرته في الميركاتو الشتوي تبقى صعبة جدا.

لكن رغم هذا فإن إدارة الفريق التركي تريد الاستغناء عن خدمات “سوسو” بأي طريقة كانت، كونه صاحب أكبر راتب في الفريق.

ولدى “فيغولي” العديد من العروض خاصة من الأندية الخليجية بالرغم ان الجزائري يرفض اللعب في الدوريات الخليجية في الوقت الحالي.