فيغولي يتضامن مع الفلسطنيين بصورة معبرة على أنستغرام
عبر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن تضامنه مع الشعب الفسطيني الذي يعاني من الحصار الثنائي سواء من الإحتلال الصهيوني، أو فيروس كورونا كوفيد 19.
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