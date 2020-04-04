فيغولي يتضامن مع الفلسطنيين بصورة معبرة على أنستغرام

الرياضة
  • -
  • 0
فيغولي يتضامن مع الفلسطنيين بصورة معبرة على أنستغرام
بقلم يونس رزيق

عبر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن تضامنه مع الشعب الفسطيني الذي يعاني من الحصار الثنائي سواء من الإحتلال الصهيوني، أو فيروس كورونا كوفيد 19.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801148

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com