فيغولي يتضامن مع مسلمي الإيغور على طريقته الخاصة

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غلطة سراي التركي، تضامنه من جديد، مع مسلمي إقليم إيغور بالصين.

وقام فيغولي، بتغيير “الهاشتاغ”، الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا “black lives matter” تضامنا مع الأمريكي جورج فلويد، الذي لقي حتفه تحت ركبة شرطي أمريكي.

ونشر الدولي الجزائري، “هاشتاغ”، على حسابه الخاص على “تويتر”، بعبارة “uyghur lives matter”، تعبيرا عن تضامنه مع مسلمي إقليم إيغور بالصين، الذين يعانون التقتيل والاضطهاد.

واعتاد سفيان فيغولي، على مثل هذه الخرجات، أين يبدي في كل مرة تضامنه مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وبالخصوص القضية الفلسطينية.