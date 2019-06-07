“فيغولي” يتطرق لقضية “غولام” وينهي الجدل!

إعتبر الدولي الجزائري، “سفيان فيغولي” بأن غياب زميله “فوزي غولام” عن صفوف المنتخب الوطني، لن يكون مؤثرا خلال الكان 2019.

وصرّح لموقع “فوت ميركاتو” قائلا :”لم أتابع قضية فوزي كثيرا، والمسألة في يد الناخب الوطني لا غير، والقرار يعود له”.

وأردف :”ما دام غير موجود معنا فذلك يعني بأن جمال بلماضي إتخذ قرار ويجب علينا جميعا أن نحترمه دون نقاش”.

وختم :”لدينا كل من رامي بن سبعيني ومحمد فارس الممتازان في هذا المنصب، والمُنافسة قوية، وإختيار الأفضل لن يكون سهلا”.

يُذكر بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، ظهر خلال ندوته الصحفية الأخيرة غير راض بالمرة عن تصرفات مُدافع نابولي.

مُشيرا بأنه لا يفهم سبب رفضه التواجد مع “الخضر” بسبب الإصابة، في وقت أنه يلعب عاديا مع فريقه.