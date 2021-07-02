فيغولي يتلقى عرضا مغريا من الخليج !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن النجم الجزائري “سفيان فيغولي” تلقى عرضا مغريا من أجل اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، حيث عرضت إحدى الفرق السعودية راتب سنوي يقدر بـ 5 ملايين أورو وبعقد لمدة موسمين فقط (10 ملايين أورو في موسمين).

وأكدت ذات المصادر، أن أولمبياكوس اليوناني لا يزال مصرا على انتداب “فيغولي”، لكن الشق المالي هو العائق الأكبر فلا يمكن للفريق اليوناني دفع أكثر من 2 مليون أورو سنويا كراتب للنجم الجزائري في حين يتلقى حاليا مع “غلطة سراي” ضعف هذا الراتب.

يذكر أن “سوسو” لا يزال مرتبطا بعقد مع “السيم بوم” إلى غاية جوان 2022، ورحيله عن الفريق لن يكون أمرا سهلا.