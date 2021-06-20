فيغولي يتلقى عرضا من رونالدو وهكذا كان رده!

تلقى الدولي الجزائري، سفيان فيغولي مُقترحا رسميا من طرف نادي بلد الوليد الإسباني، الذي يمتلكه الأسطورة البرازيلية، رونالدو، وفقا لما كشفه الإعلام التركي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف ذات المصدر، بأن متوسط الميدان المُخضرم، رد سلبا على المُقترح الذي وصله، بإعتبار أن “فاليادوليد” سقط للقسم الثاني الإسباني، وهو ما لا يتناسب وطموحات “سوسو” الراغب في مواصلة مشواره على المُستوى العالي.

ولا يزال مُحارب الصحراء، مُرتبطا بعقد مع غالاتاساراي، الى غاية صيف 2022 وينوي مواصلة المشوار معهم، خاصة وأنه مع تقدمه في السن، فلن يجد نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع “السيم بوم”، والذي يصل 3.8 مليون أورو، في أي ناد آخر.