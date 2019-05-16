فيغولي يتوعد نادي “باشاك شهير” في مباراة الموسم !

توعّد “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” نادي “باشاك شهير” الذي يتقاسم معه صدارة الترتيب العام في الدوري التركي.

حيث سيكون ملعب “غلطة سراي” هذا الأحد مسرحا لقمة البطولة ولمباراة الموسم، حيث سيتواجهان معا.

ولذلك فإن “سوسو” اعتبر أن المباراة النهائية ستلعب فوق أرضية ميدانهم وأمام جماهيرهم ويريد الفوز من أجل تحقيق الثنائية التاريخية.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “أنا متشوق لمباراة الأحد المقبل أمام باشاك شهير”.

وأضاف: “سنلعب أمام جماهيرنا وفوق أرضية ميداننا ستكون الأمور صعبة على الفريق الضيف”.

وتابع: “سنثبت لهم أننا نريد التتويج بلقب البطولة منذ الدقيقة الأولى، أتمنى أن نحقق اللقب إن شاء الله”.