فيغولي يثمن انطلاقة الخضر في تصفيات كأس العالم 2026

عبّر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن سعادته الكبيرة بالإنطلاقة الموفقة التي سجلها رفقة الخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

وهنأ فيغولي، زملائه في المنتخب الوطني، عقب آخر فوزين لهم ضمن تصفيات كأس العالم، عبر حسباه على منصة “X”، أين كتب: “2/2 أحسنتم يا رفاق”.

وأرفق الدولي الجزائري، هذا التعليق، بصورة له، من مشاركته في المباراة الأخيرة للخضر في مواجهة منتخب موزمبيق.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز في أول خرجتين له ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما جعل الخضر يتصدرون مجموعتهم السابعة بـ6 نقاط.