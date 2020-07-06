فيغولي يثور ضد عنصرية الأتراك ويدافع عن أصوله الجزائرية

دافع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن أصوله الجزائرية، ردا على عنصرية أحد محللي البلاطوهات التلفزيونية التركية.

وكان محلل قناة asport التركية قد هاجم سفيان فيغولي بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه أمام نادي طرابزون سبور التركي في قمة الدوري الـ30 من البطولة التركية.

ونشر فيغولي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر على المحلل “ليفنت توزيمن” قائلا :

“أنت شخص عنصري.. تقول أن اللاعب لا يجب أن يخطئ، لكن عليك أن تكون متساويا مع جميع الأصول عند التحليل أنا أعتبر هذا عدم الإحترام”.

وأضاف: “إنها المرة الأولى التي أتعرض فيها للطرد خلال 13 سنة من مسيرتي الكروية، أعترف أنني أخطأت وأنا أتحمل مسؤولية الهزيمة التي تعرضنا لها يوم أمس، لكن لاعبي شمال إفريقيا لا يعانون من مشاكل النرفزة فوق أرضية الميدان”.