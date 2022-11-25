فيغولي يجد مخرجا للبطالة من بوابة هذا الفريق !

كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة أن النجم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، وجد مخرجا لفترة البطالة التي يمر بها.

حيث أفادت ذات المصادر أن، سوسو، من المُقرر أن ينضم إلى فريق “فاتح كركومروك” التركي في صفقة انتقال مجانية.

وكان بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 بلا ناد منذ رحيله عن غلطة سراي الصيف الماضي.

ويحتل فريق “فاتح كركومروك” المركز الـ15 في ترتيب الدوري التركي الممتاز.