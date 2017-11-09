أعلن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، عن رعايته لدورة كُروية ودية، ستخصص مداخيلها لمُساعدة مُسلمي “الروهينغا”، يوم الـ 24 نوفمبر الجاري.
وطلب نجم “غلاتاساراي” من مُحبيه، التواجد في ضواحي العاصمة باريس من أجل دعم المؤسسة الخيرية “SECOURS ISLAMIQUE”، مُنظمة الدورة.
ولاتُعد هذه الخرجة الأولى من نوعها لـ”سوسو”، الذي تعود على الوقوف في صف المُسلمين في مُختلف الأزمات، مهما كانت نوعيتها.
Fier de soutenir ce tournoi du @SIF_ONG au profit des Rohingyas. Je compte sur votre soutien ! Pour vous inscrire c’est ici 👉🏼 https://t.co/rZvfRzDH9e pic.twitter.com/vAPJ0tVIWx
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) November 8, 2017
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