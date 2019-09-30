فيغولي يحذر باريس سان جيرمان قبل معركة إسطنبول

حذّر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل 24 ساعة عن المواجهة التي ستجمعه بنادي غلطة ساراي.

ويستقبل نادي غلطة ساراي نظيره باريس سان جيرمان أمسية الغد الثلاثاء بمدينة إسطنبول التركية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتحدث فيغولي عن هذه المباراة في تصريح لموقع “فوت ميركاتو” قائلا:

“سنستقبل باريس سان جيرمان بملعبنا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للضغط عليهم سواء كان ذلك في الميدان أو في المدرجات، والأهم أن لا ندعهم يكتسبون الثقة خاصة في الدقائق الأولى من المباراة”.