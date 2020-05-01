فيغولي يحسم الأمر.. “أنا سعيد في غلطة سراي ولا أريد الرحيل” !

صنع النجم الجزائري “سفيان فيغولي”، الحدث في الوسط الرياضي التركي وذلك بتصريحات مثيرة.

وفي حوار مطول أجراه “سوسو” مع صحيفة “فاناتيك” صرح قائلا: “أنا سعيد في غلطة سراي وأريد البقاء”.

وأضاف: “بالنسبة لاستئناف الدوري، علينا أن نحضر أنفسنا جيدا، لا يمكننا لعب المباريات مباشرة فهناك برنامج خاص يجب علينا اتباعه، ولدينا الفرصة من أجل الفوز باللقب”.

وتابع: “كان يمكننا الفوز في الداربي أمام بشكتاش الموسم الماضي لولا القرارات التحكيمية الغريبة، ولكن هذا الموسم لقناهم درسا لن ينسوه أبدا”.

وختم كلامه: “لدينا مجموعة قوية وتحب تحقيق الانتصارات، علينا مواصلة العمل من أجل تحقيق الألقاب”.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد تعلق “سوسو” بنادي “غلطة سراي”، مما يجعل مهمة خروجه من الفريق التركي صعبة للغاية خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفريق إلى غاية 2022.