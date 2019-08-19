“فيغولي” يحصد جائزة جديدة في تركيا

توج اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري لفريق “غلطة سراي” التركي “سفيان فيغولي” بجائزة جديدة في تركيا.

حيث اختار موقع “ترانسفار ماركت” بطل إفريقيا رفقة الخضر كأفضل لاعبا في الدوري التركي الممتاز لموسم 2018-2019.

ونشر “سوسو” صورة له أثناء تسلمه للجائزة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب “فيغولي”:”لقد اختروني كأفضل لاعبا في الدوري التركي الممتاز لموسم 2018-2019.. شكرا ترانسفار ماركت فهذا شرف كبير بالنسبة لي”.

وأضاف:”أتمنى أن أحقق المزيد هذا الموسم وأتمنى التتويج بكل الألقاب الممكنة”.