فيغولي يحظى بدعم “الإمبراطور”

يحظى النجم الجزائري “سفيان فيغولي”، بثقة ودعم المدرب “فاتح تيريم” الذي أصر على بقائه هذا الموسم.

“فيغولي” كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة “غلطة سراي” لكن المدرب “تيريم” أصر على بقائه واعتبره ركيزة في تشكيلته.

كما أن “سوسو” شارك كأساسي في أول مباراتين لفريقه في الدوري التركي، وكان أحد نجوم الفريق.

ونشر “فيغولي” صورة له رفقة “الإمبراطور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” ليؤكد أن العلاقة جيدة بين اللاعب ومدربه.