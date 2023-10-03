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الرياضة

فيغولي يحقق رقما قياسيا في البطولة التركية

بقلم فيصل زيان بوزيان
فيغولي يحقق رقما قياسيا في البطولة التركية
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تمكن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، من تحقيق رقم قياسي هذا الموسم في البطولة التركية.

حيث بصم فيغولي خلال مواجهة فريقه فاتح كاراجومروك، أمام قاسم باشا على استرجاع 9 كرات من المنافس، كأكثر لاعب يُحقق هذا الرقم في الجولة السابعة من الدوري التركي.

يجدر الإشارة، خاض فيغولي مع فريقه خلال هذا الموسم 7 مواجهات في البطولة التركية 5 منها كأساسي.

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