فيغولي يحقق رقما قياسيا في البطولة التركية

تمكن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، من تحقيق رقم قياسي هذا الموسم في البطولة التركية.

حيث بصم فيغولي خلال مواجهة فريقه فاتح كاراجومروك، أمام قاسم باشا على استرجاع 9 كرات من المنافس، كأكثر لاعب يُحقق هذا الرقم في الجولة السابعة من الدوري التركي.

يجدر الإشارة، خاض فيغولي مع فريقه خلال هذا الموسم 7 مواجهات في البطولة التركية 5 منها كأساسي.