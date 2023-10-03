فيغولي يحقق رقما قياسيا في البطولة التركية
بقلم فيصل زيان بوزيان
تمكن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، من تحقيق رقم قياسي هذا الموسم في البطولة التركية.
حيث بصم فيغولي خلال مواجهة فريقه فاتح كاراجومروك، أمام قاسم باشا على استرجاع 9 كرات من المنافس، كأكثر لاعب يُحقق هذا الرقم في الجولة السابعة من الدوري التركي.
يجدر الإشارة، خاض فيغولي مع فريقه خلال هذا الموسم 7 مواجهات في البطولة التركية 5 منها كأساسي.
Süper Lig’in 7. haftasında rakip sahada en fazla top kazanan oyuncular:
🥇 Sofiane Feghouli – 9
🥈 Sebastian Szymanski – 8
🥉 Lucas Torreira – 7
🥉 Kartal Kayra Yılmaz – 7
🥉 Richard – 7
🥉 Erdal Rakip – 7
7⃣ İrfan Can Kahveci – 6
7⃣ Ferdi Kadıoğlu – 6
7⃣ İsmail Yüksek – 6
7⃣…
— Comparisonator Türkçe (@ComparisonatorT) October 3, 2023
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