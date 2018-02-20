فيغولي يخاف من الإمبراطور !!

كشفت جريدة “بوستا” التركية بأن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي يهاب كثيرا من مُدربه “فاتح تيريم”، ويتخوف كثيرا من إنتقاداته الحادة.

وحسب نفس المصدر، فإن “سوسو” يتعامل معه “الإمبراطور” بطريقة مُغايرة كُليا لتلك التي كان يُظهرها مع سلفه الكرواتي “إيغور تودور”.

وأصبح “سوسو” يسعى دائما لإظهار أفضل مُستوى، لعلمه بأن الطاقم الفني يُمكن أن يُحيله على كُرسي الإحتياط في أي لحظة.

وتعرض نجم “فالنسيا” الأسبق لإنتقادات لاذعة في بلاد الأناضول هذا الأسبوع بعد الخسارة غير المُتوقعة لـ”السيم بوم” أمام “قاسم باشا”.